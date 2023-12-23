Bilirkişi raporu açıklandı... Saliha hemşire itilmemiş

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AKSARAY’da, özel hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel (25), 24 Mayıs’ta aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.’nın (43) oturduğu rezidansın 7’nci katındaki dairenin Fransız model balkonundan 3’üncü katın balkonuna düştü. Hastaneye kaldırılan Tuncel, kurtarılamadı. Soruşturmada gözaltına alınıp ifadesinde, “O sırada içerideydim, düştüğünü görmedim” diyen Halil İbrahim A., serbest bırakıldı. Daha sonra ikinci kez gözaltına alınan Halil İbrahim A., bu defa adli kontrolle salıverildi.

Soruşturmada, hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan da gözaltına alındı. ‘Tehdit ve şantaj’ suçlamasıyla tutuklanan Özkan’ın, hastanenin sahibi ve başhekimi olan doktor T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Özkan’ın, T.C. ile Saliha Tuncel’in birlikte villaya girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü.

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‘ZORLAMA YOK’ DENİLDİ

Olay yerinde yapılan fiziki incelemelerin de değerlendirildiği Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, “Düşme pozisyonu ve bedenin binadan çok ileri doğru bir menzille ayrılmaması, eşikte bulunduğu düşünülen müteveffa Saliha Tuncel’in vücudunun dengesini kaybetmesi sonrası yeterince yüksek olmayan balkon korkuluğunun üzerinden düştüğü yönünde bulgu olduğu, zorlamaya bağlı bir düşme bulgusunun olmadığı değerlendirilmektedir” denildi. Olayın ardından, ‘tehdit ve şantaj’ suçundan tutuklanan Çiğdem Özkan’ın, Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına da başlandı. Davada, Özkan’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verilirken, duruşma ertelendi.