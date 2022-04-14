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Bilim Kurulu üyesi Turan: Bu yaz ferah geçecek

#Bilim Kurulu Üyesi#Koronavirüs#Prof. Dr. Sema Turan
Bilim Kurulu üyesi Turan: Bu yaz ferah geçecek

Düşen vaka sayıları ve aşılamanın artmasıyla uzmanlar bu yazdan bir hayli ümitli. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turan da “Geçen yıllarda da gördük ki yaz aylarında vaka sayıları bir miktar azaldı. Bu senenin farkı ise aşılama. Ben bu yaz pandemiden kurtulup, feraha kavuşacağımızı düşünüyorum” dedi.

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DÜNYA genelinde ve ülkemizde her geçen gün düşen vaka ve vefat sayıları, ‘Sonunda korona belasından kurtuluyor muyuz?’ dedirtiyor. Bu temenni ve beklenti, sadece vatandaşta değil uzmanlarda da var. DÜNYA genelinde ve ülkemizde her geçen gün düşen vaka ve vefat sayıları, ‘Sonunda korona belasından kurtuluyor muyuz?’ dedirtiyor. Bu temenni ve beklenti, sadece vatandaşta değil uzmanlarda da var. 

TAM DOZ AŞININ ETKİSİ BÜYÜK

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 2 yılın ardından yoğun bakımlarda vaka sayılarının büyük oranda azaldığına dikkat çekti. Yaz aylarının gelmesiyle salgının seyrinde büyük oranda düşüş olacağını belirten Turan, şunları söyledi: "Geçen yıllarda da gördük ki yaz aylarında vaka sayıları bir miktar azaldı. Şu anda aşının tam anlamıyla elimizde olması, tam aşılı bireylerin artmasının getirdiği koruyuculuk çok önemli ve ayrıca beraberinde vaka sayılarının azalmış olması da anlamlı gerçekten. Bu nedenle de yaz aylarından çok ümitliyim ben. 

İSPANYOL GRİBİ DE BİR PANDEMİYDİ 

Yaz aylarında çok daha refaha kavuşacağımızı düşünüyorum. COVID-19 salgınından bir şekilde kurtulacağımıza inanıyorum. Biliyorsunuz daha önce dünyanın gördüğü salgın 100 yıl öncesine giden İspanyol gribi, sonrasında gelen Sars’ın ilk tipi ve Mers vardı. Onlar da bu kadar pandemi yapmamıştı fakat İspanyol gribi bir pandemiydi aslında. O dönemde de pandeminin bitişinin net olarak ilan edildiği bir durum söz konusu değildi. Aslında pandemiler bu şekilde bitiyor. Hiç kimse bu açıklamayı kolaylıkla yapamaz. Zamana yayılarak, zaman içerisinde giderek azalacak ve endemik hale geldiğinde artık biz bu hastalığı biliyoruz, tanıyoruz, yayılsa bile tedavi edebiliriz noktasında gidecek diye düşünüyorum."

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#Bilim Kurulu Üyesi#Koronavirüs#Prof. Dr. Sema Turan

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