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Bilecik'teki feci kazada 1 can kaybı

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#Bilecik#Trafik#Kaza
Bilecikteki feci kazada 1 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 11:15

BİLECİK'te 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Mustafa Ergün (32) hayatını kaybetti, diğer sürücü gözaltına alındı.

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Kaza, gece saatlerinde kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Pelitözü Göleti mevkisinde meydana geldi. Beytullah Y. (30) yönetimindeki 44 BG 484 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ergün idaresindeki 41 HS 241 plakalı otomobile çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Ergün, olay yerinde hayatını kaybetti. Ergün'ün cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer sürücü ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

 

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#Bilecik#Trafik#Kaza

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