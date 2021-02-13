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Gündem
Cafer ELMAS/ BİLECİK (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 18:12 | Son Güncelleme:

Bilecik'te Vali Şentürk'ün katılımıyla koronavirüs denetimi

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Bilecik'te Vali Şentürk'ün katılımıyla koronavirüs denetimi
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BİLECİK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlere katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Mutasyonla ilgili ilimizde 1 vakamız oldu. Ondan kaynaklı tek bir noktada etkilenenler var. Çok yoğun bir izolasyon çalışmasıyla çok şükür yayılmadığını görüyoruz" dedi.

Bilecik’te, koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında il genelindeki denetimler sürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda da yapılan denetimlere, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Recep Yalçınkaya, Belediye Başkanı Semih Şahin ile güvenlik güçleri katıldı.

Vali Şentürk, yaptığı açıklamada, mutasyonlu virüs vakası nedeniyle çok sıkı izolasyon çalışmasının yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Mutasyonla ilgili ilimizde 1 vakamız oldu. Ondan kaynaklı tek bir noktada etkilenenler var. Çok yoğun bir izolasyon çalışmasıyla çok şükür yayılmadığını görüyoruz. Yaklaşık bir senedir yoğun bir şekilde koronavirüsle mücadele ediyoruz. Bu noktada vatandaşlarımız ve esnafımıza teşekkür ediyorum. Başta sağlık ekiplerimiz olmak üzere sivil denetim ekiplerimiz, kolluk birimlerimiz, vefa sosyal destek ekiplerimiz yani topyekûn kamu görevlileri ve vatandaşlarımızın bilinçli bir çabasıyla koronavirüsle ilgili mücadelemizde iyi bir noktaya geldik. Ancak biz şunu biliyoruz ki; bir dağa tırmanırken tırmanarak çıkma meselesi gibi. Bıraktığınız an düşebilirsiniz. Dolayısıyla biz düşmemek ve tedbirleri gevşetmemek adına tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de hafta sonları dışarı çıkma yasaklarıyla ilgili genel bir denetim yapmak istedik"

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