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Gündem
Cafer ELMAS/BİLECİK (DHA)
Haber Giriş: 01.08.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Bilecik'te orman yangını şüphelisi adli kontrolle serbest

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Bilecik'te orman yangını şüphelisi adli kontrolle serbest

Bilecik'te erken müdahale sonucu söndürülen orman yangınıyla ilgili sabotaj şüphesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Erkan A. (43), ‘kasten yangın çıkarma’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gülümbe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Bilecik Orman Müdürlüğü ve Bayırköy Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın sırasında ormanlık alanda görüldüğü iddia edilen Erkan A., sabotaj şüphesiyle gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından ‘kasten yangın çıkarma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Erkan A., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, soruşturma sürüyor.

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