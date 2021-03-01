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AA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Bilecik'te eski un fabrikasında yangın

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eski un fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Demirköy köyünde merhum Namık Katırcıoğlu'nun Fransa'da yaşayan varislerine kalan ve yıllardır kullanılmayan binada sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Pazaryeri ve Bozüyük belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma görevlileri sevk edildi.

Kısa sürede fabrikayı saran alevleri çevresindeki ağaçlık alana sıçramadan yaklaşık 3 saatte kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Jandarma, elektriklerinin kesik olduğu öğrenilen ve madde bağımlılarının kullandığı iddia edilen fabrikanın büyük bölümünün zarar gördüğü yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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