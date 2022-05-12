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Bilecik'te demir - çelik fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

#Bilecik#Gökhan Taştan#Ali Gündoğan
Bilecikte demir - çelik fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Bilecik'te demir - çelik fabrikasında gece meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

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Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir - çelik fabrikasının kazan bölümünde saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada işçiler Gökhan Taştan, Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) yaralandı. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu kritik olan Gündoğan ve Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Taştan'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, patlamayla ilgili soruşturma başlattı. 

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#Bilecik#Gökhan Taştan#Ali Gündoğan

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