MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBilecik’te baskın yapılan evde 11 tabanca ele geçirildi
GeriGündem Bilecik’te baskın yapılan evde 11 tabanca ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

Bilecik’te baskın yapılan evde 11 tabanca ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilecik’te baskın yapılan evde 11 tabanca ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

BİLECİK’te jandarmanın baskın yaptığı evde 9’u kurusıkı, 11 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirhan ilçesindeki oturan A.A. ve H.D.’nin evinde çok sayıda tabanca olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 9'u kurusıkı, 11 tabanca ile 19 mermi, 26 kurusıkı tabanca mermisi, kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirmeye yarayan ve gerçek mermi atabilen muhtelif tabanca yedek parçaları ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle