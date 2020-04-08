Bilecik’te Akpınar köyünde koronavirüs karantinası

Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar köyünde bazı vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, İl Hıfsızzıha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Dün gece yarısından itibaren köy giriş- çıkışlara kapatıldı.

Bozüyük Kaymakamlığı'dan yapılan açıklamada, köyde birden fazla vaka görüldüğü bildirilerek, “İlçemiz Akpınar Mahallesi'nde Covid-19 birden fazla pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 07/04/2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren 21/04/2020 tarihi saat 24.00'e kadar giriş-çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.