Bilecik’te 150 litre sahte içki ele geçirildi

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Söğüt ilçesinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sahte içki ürettiği tespit edilen H.K., bir süre takibe alınırken, savcılık izniyle evine baskın yapıldı.

Evde ve bodrum katta yapılan aramalarda, satışa hazırlanmış şişer içinde 150 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve dolumu yapılacak boş şişeler ele geçirildi. Ev sahibi H.K., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.