Bilecik’in Targaryen’i Hürriyet’e konuştu: Diziyi duyunca kim bu diye araştırdım

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Platine çalan sarı saçları, kıyafeti, makyajı ve tarzı ile günlerdir Bilecik Belediye Başkan vekili Melek Mızrak Subaşı konuşuluyor sosyal medyada. Game of Thrones dizisinin ‘Targaryen’, ‘Khaleesi’ karakterine benzerliğiyle sosyal medyanın gündemine oturan genç Başkan Vekili Subaşı da kullanıcılardan yağan övgü ve iltifatlara kayıtsız kalmadı, dizinin bir karakteri imiş gibi hazırlanan görseli yine dizinin bir bölümüne gönderme yapan ‘Winter is coming’ notu ile paylaşarak teşekkür etti. Peki, Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olan, evli, bir çocuk annesi, mimar Subaşı kim? 35 yaşında genç bir kadın olarak siyasette ne gibi zorluklar yaşıyor? Paylaştığı notun anlamı var mı? Saçları gerçek rengi mi boya mı? Hepsini sordum, hepsini cevapladı.

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AĞZIMDA GÜMÜŞ KAŞIKLA DOĞMADIM

1988 Bulgaristan doğumlu. Ailesi 1989’da Türkiye’ye göç ediyor. Önce Kars’a yerleşiyorlar ancak küçük Melek’in toprak alerjisi olduğu ortaya çıkıyor: “Kars’ta göçmenlerin kaldığı toprak evlerde yaşıyoruz. 1 yaşındayım. Maddi sıkıntılar da var. Ağzımda gümüş kaşıkla doğmadım. Zorlu zamanlar. Sonra dayımın yanına Bilecik’e geliyor ailem. Bakıyorlar ki daha yeşil, yaşanılır bir şehir. Yerleşiyoruz” diyor. İlkokul, ortaokul, Anadolu lisesi derken çifte vatandaş da olduğu için üniversite de tercihini Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesi’nden yana kullanıyor. Sınavlardaki üstün başarısı sayesinde yüzde yüz bursla mimarlık okuyor. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayıp bir projesi ile de Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görülüyor.





BİR GÜNDE MEŞHUR OLMAK

Games of Thrones dizisinin karakterine olan benzerliği ile bir gecede ‘meşhur’ oldu ama bir söz var, duymuşsunuzdur; ‘Bir gecede meşhur olmam 20 senemi aldı’ diye. Başkan vekilininki de o hesap. Platin rengi saçları ona bir gecede ün getirdi ama aslında o ünün altında alın teri var. Diyor ki: “Çok çalıştım. Mimarlığı, işimi çok seviyorum ve çalışmaktan da mutluyum.”

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SİYASETE İLGİM HEP VARDI

Aradığı aşkı henüz lise yıllarında Bilecik’te buluyor Subaşı. 16 yaşındayken tanıştığı Berat Subaşı ile her ikisinin de okulları bittikten sonra evleniyorlar. 9 yıldır süren mutlu bir evliliği, 7 yaşında bir de kızı var. Geçen yıl 25 Şubat’ta Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e rüşvet iddiaları ile soruşturma açılınca, yapılan seçimle Belediye Başkan Vekili oluyor. Yaklaşık 9 aydır da bu görevde. Ya öncesi? Ne zaman giriyor siyasete? Şöyle yanıtlıyor:

“Siyasete 2014 seçimlerinde CHP belediye meclis üyesi adaylığı ile girdim. O zaman üçüncü parti olduk, Meclis üyeliği yapamadım. 2019 yerel seçimlerinde ise dönemin başkanı beni kontenjana yazdı. Başkan yardımcılığı görevine geldim. Ama ilgim hep vardı. Gündemi sıkı takip eden biriydim.”





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MASADA TEK KADIN OLMAK

‘Kadın siyasetçilere daha çok alan açılması’ gerekliliğine vurgu yapan Bilecik’in Targaryen’i “Masadaki ‘tek’ kadın olmak elbette üzücü. Kadın siyasetçiler için en az yüzde 50 kontenjan olması gerekiyor. Ama umutsuz değilim. Kadınlar olarak da birbirimizi teşvik etmeliyiz” diye konuşuyor.

SORU-CEVAP

DOĞUŞTAN SARIŞIN

* Caps’lere caps ile karşılık verdiniz, ‘Winter is Coming’, ‘Kış geliyor’ yazdınız. Siyasi bir anlamı var mı mesajınızın?

Hayır, yok. Tamamen diziye bir atıf. Ayrıca da gerçekten de ‘Kış gelmedi mi?’ (Gülüyor) Espriye esprili ile karşılık vermek istedim.

* İzlediniz mi Games of Thrones’u. Targaryen karakterini biliyor musunuz?

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Utanarak söylüyorum ki izlemedim. Hatta ilk benzetildiğimde, ‘Ay kimmiş bu?’ diye araştırdım. Küllerinden doğan güçlü bir kadın figürüne benzetilmek çok hoş. Herkese çok teşekkür ederim.





SAÇ RENGİ GERÇEK Mİ

* Saçlarınız boya mı? Gerçek sarışın mısınız?

Hayatımın hiçbir döneminde esmer olmadım. Doğuştan sarışınım. Ama tabii bu kadar açık değil gerçek saç rengim. Bu gördüğünüz boya.

* Kadınlar için projeleriniz var mı?

Elbette. Bırakın Boğaz’ı görmeyi, vapura binmeyi, ilimizin sınırından çıkmamış kadınlarımız vardı. Geziler, evden dışarı çıkmalarını sağlayacak kurslar, eğitimler düzenliyoruz. Kadınlarımızın daha çok sosyal hayatta var olmasını sağlayacak sosyal alanlar yaratıyoruz. Gelecek, kadınlar ve çocuklarımızın ellerinde şekillenecek.

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SİYASETTE ARTIK GENÇ BİR NESİL VAR

Kentinde tarlalardan çarşı pazara kadar hayatın içinde olan Bilecikli Başkan Subaşı “Yeni nesil, genç bir siyaset var artık. Bizler burada kadınlar olarak yerimizi almalıyız. Kadın dediğin çocuk da bakar, yemek de yapar, siyaset de... Yeter ki fırsat verilsin” diyor.





SİYASETTE ERKEKLEŞMEK ZORUNDA MIYIZ

Bilecik Başkan Vekili Subaşı’nın sosyal medyada bir anda ‘patlaması’nın nedenlerinden biri de aslında siyasetçi kimliğinden öte dış görüntüsü. Gelen esprili yorumlar, benzetmeler çok hoşuna gitse de şu detaya dikkat çekiyor: “Ben, kadınım. Siyaset yapıyoruz diye ‘erkekleşmek zorunda mıyız’? Siyaset zor bir alan ama kendimizi o alanda kabul ettirmek, saygı duyulmak için ‘erkek’ gibi giyinmeli, erkek gibi mi konuşmalıyız? Beni kabul etsinler diye onlar gibi olmak zorunda değilim. Duruşumla, düşüncemle, duygularımla, hüzünlendiysem gözyaşım, sevindiysem kahkaham ile varım.”

‘ADAY OLSUN’ YORUMLARI

Sosyal medyada cumhurbaşkanı adayı olması yorumlarına ise gülerek şu cevabı veriyor: “Yorumlar çok kıymetli ama ben henüz 35’imde genç bir siyasetçiyim. Haddimi bilirim, çok erken bunlar için. Şu an bana verilen sorumlulukların, görevimin farkındayım. Bunları layıkıyla gerçekleştirme peşindeyim.”

Ailecek profesyonel olarak ata bindiklerini söyleyen Subaşı, “Ata binmek kendimi özgür hissettiriyor, daha rahatım at üstünde. Beni çok motive eden bir spor. Bu arada laf aramızda eşim benden daha iyi at biner” diyor.