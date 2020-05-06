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Haber Giriş: 06.05.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Bilecik'e giriş - çıkış yasağı kaldırıldı

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Bilecik'e giriş - çıkış yasağı kaldırıldı
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Bilecik'te Corona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Nisan'dan bugüne uygulanan giriş çıkış yasağı bugün itibariyle kaldırıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "05 Nisan 2020 tarihinde saat 13.00’da Bilecik Valisi Bilal Şentürk Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 20 Nisan 2020 tarihli ve 0661-04-15 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım araç, özel araç, ve yaya gibi) ilimize yapılacak olan tüm giriş ve çıkışların 21 Nisan 2020 Salı günü saat 14:00’dan itibaren ikinci bir karara kadar durdurulması kararı alınmıştı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 04/05/2020 tarih ve E.7517 sayılı genelgesi gereği Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım araç, özel araç, ve yaya gibi ) ilimize yapılacak olan tüm giriş ve çıkışların durdurulması kararının sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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