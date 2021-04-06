Bildiride 10 gözaltı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmalarla ilgili olarak, 104 emekli amiralin imzasını taşıyan bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan günü “devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan re’sen soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılarak, “bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet gösteren amirallerin tespit edilmesi” istendi. Emniyet, yaptığı çalışmada bildirinin hazırlanmasında aktif rol alan amirallerin açık kimlik bilgileri ve adres bilgilerini savcılıkla paylaştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz, “Söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan 10 şüphelinin, üzerlerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle” ifadelerini kullandığı yazısında, 5 Nisan günü 06.00’dan itibaren eşzamanlı gözaltına alınmaları talimatını verdi.

DÖRT GÜN GÖZALTI SÜRESİ

Savcılığın dün gözaltı talimatı verdiği 10 emekli amirallerin isimleri şöyle: “Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal.”

Talimat yazısında, şüphelilere yöneltilen suçlamanın “toplu işlenen suç” olması nedeniyle haklarında 4 günlük gözaltı süresi verildiği de kaydedildi. Şüpheli emekli amirallerin 6’sının İstanbul’da, 2’sinin Kocaeli’nde, 2’sinin de Ankara’da ikamet ettiği belirlendi. Ankara dışında bulunan isimler, karayoluyla sorgulanmak üzere Ankara’ya getirildi.

ADRESLERİNDE VE ARAÇLARDA ARAMA

Savcılıkça, “tüm şüphelilerin, saat 06.00’ dan itibaren geçerli olmak üzere, gündüz saatlerinde bir defaya mahsus olmak üzere ikamet ve iş adreslerinde, müştemilatlarında, varsa taşıtlarında arama işlemi yapılması, tespit edilen suç unsurlarına el konulması” istendi. “Aramalarda el konulacak bilgisayar, cep telefonu, tablet, USB bellek, hard disk, kamera görüntüleri vs. dijital materyaller üzerinde arama ve inceleme yapılabilmesi, bu materyallerden kopya çıkarılarak, metin haline getirilmesi” talimatı da verildi.

MUVAZZAFLARLA İRTİBAT VAR MI?

Soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının yanı sıra, görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatları olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı bildirildi.

KİMLİK TESPİTİ VE İFADE ALMA İŞLEMİ

Emniyet yetkilileri gözaltındaki emekli amirallerin henüz sorgu işleminin başlamadığını, bu sabahtan itibaren kimlik tespitleri ve ifade alma işlemine başlanacağını belirttiler.

DÖRDÜ İFADEYE ÇAĞIRILDI

Başsavcılık, bildiriye imza atan emekli amirallerden Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat için adreslerindeki arama ve el koyma işlemlerinin yapıldıktan sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verdi.

İÇERİĞİ TARİHİ VE SAATİ SORULACAK

Başsavcılık kaynakları, bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayınlanma saati ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiğini belirtti. Bu kapsamda gözaltındaki şüphelilere bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarihten ve saatten haberdar olup olmadıklarına ilişkin sorular sorulması bekleniliyor.

LOJMAN HAKLARI VE KORUMALARI İPTAL EDİLDİ

Emekli 104 amiralin yayınladığı bildiriden sonra ilgili makamlar harekete geçti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tartışma yaratan bildiride imzası bulunan amirallerin korumalı lojman hakları ile korumalarının iptal edildiği öğrenildi. Kararın uygulanması için ilgili birimlere talimat verildiği kaydedildi.

7'Sİ BALYOZ SANIĞIYDI

Haklarında gözaltı kararı verilen emekli amirallerden Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Turgay Erdoğan ve Ali Sadi Ünsal ile ifadeye çağrılan Engin Baykal’ın, FETÖ’nün TSK’ya yönelik gerçekleştirdiği Balyoz kumpası davasının sanıkları arasında yer alan isimler olduğu anlaşıldı.

'MAVİ VATAN'IN İSİM BABASI

“Mavi Vatan” kavramının isim babası olarak bilinen Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz sosyal medya hesabında “Az önce sabah 06.30’da polisler evimize baskın yaparak Cem’i gözaltına aldılar” mesajı paylaştı.

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