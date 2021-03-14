Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir? Oğlu Hülya Avşar’ın kızı Zehra ile birlikteydi

Denizcilik, yat ve petrol işi ile uğraşan ve holding patronu olan Bilal Kadayıfçıoğlu, bir süre Diyarbakırspor’un başkanlığını üstlenmişti. Diyarbakırlı iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu, spordan sonra eğitimde de Diyarbakır için önemli bir adım atmıştı.

Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hülya Avşar’ın kızı Zehra ile yaşadığı beraberlikle gündemdeydi. Evlenecekleri iddia edilen çift sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

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