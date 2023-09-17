Bilal Erdoğan: Türkler, okçuluk ve binicilikte de başa oynayan millet olarak bilinecekler

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Kayseri'de, 2023 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen organizasyona; Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, önceki dönem Ekonomi Bakanlarından Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ile sporcuların yakınları ve vatandaşlar katıldı. 12 şehirden 75 sporcu, 5 kategoride oklarını hedefe ulaştırmak için yarıştı.



Final müsabakalarının ardından konuşan Bilal Erdoğan, "Kayseri'de bu kadar güzel bir tesisin olması bütün bunları mümkün kılıyor. Atlı okçuluk sezonunun isminin 'Şafak Tavkul' olmasının ayrıca bir anlamı var. Bu işin öncülerini yad etmek vefalı olmak gerçekten önemli. Bu işin hala başında olduğumuza inanıyorum. Şafak ağabeylerin başladığı 1980'li yıllardan bugünlere kadar aslında ciddi bir yavaş dönem geçmişti. Ama son 3-5 yılda atlı okçulukta bu yeni federasyonun da kurulmasının desteğiyle hızlı mesafe almaya başladık. Sporcularımızın sayısı artıyor. Genç kardeşlerimizin katılımı artıyor. Hanım kardeşlerimizin katılımı artıyor. Tabii ki tesis olunca daha çok antrenman yapabiliyor sporcularımız. Daha çok antrenman yapınca müsabakanın seyir zevki daha da artıyor. Gösteri ekiplerimiz her geçen sene daha tecrübeli hale geliyor. Uluslararası müsabakalarda daha iyi dereceler gelmeye başladı. Bundan sonrası da artarak devam edecek" diye konuştu.

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Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun, dünyadaki geleneksel okçuluk federasyonunun kurulmasına ön ayak olduğunu aktaran Erdoğan, "Özbekistan'da 15 ülkenin federasyonuyla bir toplantı yaptılar. Şimdi geleneksel atlı spor federasyonumuzda hem atlı okçulukla hem diğer atlı branşlarda dünyada öncü federasyonlardan bir tanesi olarak yerini aldı. Tabii ki bu tesislerin sayısının bir yandan artmasını hedefliyoruz, arzu ediyoruz. Bu tesisler artarken sporcularımızın bu sporlarla buluşabilmesi için zorluklar var. Tesisle iş bitmiyor. At var, atın bakımı, atın sayısı, arpası var. Kolay bir spor elbette değil. Ama bu şu anda yayınlanmaya başlayıp insanlar bunu seyredip zevk almaya başladıktan sonra inanıyorum ki her geçen yıl bunu daha mümkün kılacak yatırımların desteklerini de atlı sporlarımıza kanalize olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı. Binicilik ve okçuluğun Türklerin milli sporu olduğuna değinen Erdoğan, şöyle konuştu:"Türkiye'de 4 adet geleneksel spor federasyonunun olması bizi daha da güçlü kılıyor. Kurumsal anlamda netice almaya bizi daha da yaklaştırıyor. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza geleneksel sporlarımıza desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Yanı başımızda okçuluk salonu var. Buradan milli sporcular yetişmeye başladı bile. Çok kısa sürede sonuç alıyoruz. Bu bizim milli sporumuz. Milli sporumuz olan okçuluk ve binicilik, güreşin yanında haklı yerlerini alacaklar. Dünyada yalnız güreşte değil, okçuluk ve binicilikte de Türkler, başa oynayan millet olarak bilinecekler. Yeni yetişen nesillerimizde bunların bizim ata sporlarımız, milli sporlarımız olduğunu bilecekler. Biz bu sporlarla değerlerimizi, kültürümüzü yaşatacağız. Kimliğimizi tahkim edeceğiz ve yeni nesillere bu kimliğimizi, bu kültürümüzü inşallah canlı bir şekilde aktaracağız. Onun için bugün ayrıca mutluyuz. Güzel bir etkinlik oldu. Bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum."

Final müsabakalarında Yetişkin Erkekler Genel Klasman kategorisinde birinci Yiğit Kerem Kekeç, ikinci Alperen Alptekin ve üçüncü Veysel Batuhan Bay olurken, Kadınlar Genel Klasman kategorisinde birinci Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, ikinci Kevser Feyza Alptekin ve üçüncü Sevilay Çakır oldu. Müsabakalar, ödül töreninin ardından sona erdi.