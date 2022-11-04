Bilal Erdoğan: Spor ve geleneksel oyunlar ile kıtalar arası kültürel diyaloğu sağlıyoruz

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Muş Alpaslan Üniversitesi ve Bowıe State Üniversitesi tarafından düzenlenen 11’inci Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Sempozyuma Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, akademisyenler ve çeşitli ülkelerden gelen sporcular katıldı.



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Sempozyumda katılımcılara seslenen Bilal Erdoğan, geleneksel sporlar ve oyunlardaki amacın kültürel ihya davası olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, geleneksel spor ve oyunların dünyadaki kültürel çeşitliliğin azalması ve yozlaşmasına karşı bir duruş olduğunu ifade ederek, sadece Türkiye’de değil Türk dünyasında değil, dünyanın dört bir yanında bir geleneksel sporlar zenginliğinin olduğunu belirtti. Çeşitli sporları hem Türkiye’de hem dünyada kamuoyu ile tanıştırdıklarını ve kıtalar arası kültürel diyaloğu bu sporlarla sağladıklarını kaydeden Erdoğan, ”Sempozyumun hayırlı olmasını diliyorum. Peşinen söylemek isterim ki sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ederim. Hamdolsun geldiğimiz noktada dünyada geleneksel sporlar ve oyunlar ile ilgili bir kamuoyu buluşmaya devam ediyor. Bu alandaki akademik çalışmaların da arttığını görüyoruz. Biz dünya çapında bir doktora burs programı başlattık. Bir akademik icra kurulumuz var. İcra kurulumuz başvuruları değerlendiriyor. Bu bursları vermeye devam ediyoruz. Dünyadaki öğrenciler geleneksel spor ve oyunlarla ilgili doktora tezi yazmaya teşvik etmeliyiz. Çünkü borcumuzu tez kabul edildikten sonra veriyoruz. Tezin çalışıldığı ülkeye göre de burçların değişen miktarları oluyor. Bunu ilan etmiş olalım. Bizler bu alanda yazılan doktora tezlerinin çoğalmasını ümit ediyoruz" dedi.

'KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA KARŞI BİR DURUŞ'

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Geleneksel sporlar ve oyunlardaki amaçlarının kültürel ihya davası olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki kültürel çeşitliliğin azalması ve yozlaşmasına karşı bir duruş. Çünkü bu spor ve oyunlar kültürün kodlarını geleceğe taşıyan araçlardır. Bizler kültürümüzü yaşatmak istiyorsak bu yozlaşmanın ve tek düzeliğin egemen olmasını istemiyorsak geleneksel spor oyunların yaşaması ve yaşatılmasına hepimiz destek olmalıyız. Bu iş sadece Türkiye’de değil Türk dünyasında değil dünyanın dört bir yanında bir geleneksel sporlar zenginliği mevcut. Bizim de Japonya’dan Arjantin'den Meksika’ya kadar üyelerimiz var. Çok çeşitli sporları hem Türkiye’de hem dünyada kamuoyu ile tanıştırıyoruz. Kıtalar arası kültürel diyaloğu bu sporlarla sağlamış oluyoruz. Bu anlamda diğer spor endüstrisinin güçlü yönlerini öğrenmemiz ve uygulamamız ama sıkıntılı yönlerini nedir bunlar şike gibi doping gibi ve bahis gibi bu tür sıkıntılı yönlerini de bizim geleneksel spor dünyamızdan uzak tutmamız icap ediyor. Onun için biz geleneksel sporlar da hem insan dostu hem çevre hem de hayvan dostu bir yaklaşıma benimsiyoruz. Özellikle binicilik ve atçılık ile ilgili sporlarda hem kanatlılar hem de atlarla dost ilişkisinin güçlendirilmesine ve bunların insanla hayvanın beraber yaptığı bir spor olduğuna inanıyoruz. Hayvanın koşturulduğu ya da yıpratıldığı bir spor değil de bunları insanla hayvanın beraber yaptığı bir spor olarak değerlendiriyoruz ”diye konuştu.

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Sempozyumda Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat geleneksel Spor ve oyun faaliyetlerinin akademik anlamda geniş bir tez konusu olduğuna dikkat çekerek bu çalışmaların devam etmesi gerektiğini ifade ettiler.

Sempozyumun çeşitli panel ve söyleşilerle devam edeceği bildirildi.