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Bilal Erdoğan gençlerle buluştu

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#Bilal Erdoğan#Genç Türkiye Forumu#Nevşehir
Bilal Erdoğan gençlerle buluştu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 23:20

Nevşehir'de Genç Türkiye Forumu tarafından düzenlenen programa katılan Türkiye İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Buradaki temel mantık, gençlerin gündeminde olan belli başlı konuları gençlerle konuşup müzakere etmek" dedi.

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Genç Türkiye Forumu tarafından düzenlenen Nevşehir çalıştayında 'Mülteci algısı' konusu ele alındı. Çalıştayın sonuç kısmındaki Avanos ilçesinin Zelve-Paşa bağları bölgesindeki müzakere bölümüne Türkiye İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Bilal Erdoğan gençlerle buluştu

Açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Buradaki temel mantık, gençlerin gündeminde olan belli başlı konuları gençlerle konuşup müzakere etmek. Bunu belli bir disiplin içinde akademisyenlerin katkısıyla yapmakla ortaya derli toplu sonuçlar, çözüm önerileri, sorun noktalarının gençler nezdinde neler olduğu ve genel temayüller ortaya çıkıyor. 10 ildeki bütün üniversitelerden burada genç arkadaşlarımız arasında adeta bir mozaik oluşturularak bu konuda farklı kanaatleri olan arkadaşlar aynı masada tartıp olgunlaştırdılar. Birbirlerini düşünmeye sevk ettiler. Çıkan sonuçları hem kamuoyu hem de ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız" dedi.

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Bilal Erdoğan gençlerle buluştu

Yapılan konuşmaların ardından Çavuşin köyünde, 'Lavanta Kapadokya Projesi'nin tanıtım lansmanı yapıldı. Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmasının ardından AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz tarafından Erdoğan'a plaket takdim edildi. Daha sonra Vali İnci Sezer Becel, Açıkgöz ve Erdoğan, alana birer lavanta ekimi yaparak can suyu verdi.

Bilal Erdoğan gençlerle buluştu

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#Bilal Erdoğan#Genç Türkiye Forumu#Nevşehir

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