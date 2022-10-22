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Bilal Erdoğan Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde konuştu

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#Bilal Erdoğan#Eğitim Teknolojileri Zirvesi#YETEV
Bilal Erdoğan Eğitim Teknolojileri Zirvesinde konuştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 12:19

YETEV mütevelli heyeti başkanı Bilal Erdoğan, "Gördük ki hakikaten bu eğitime gönül vermiş arkadaşlarımızla eğitim teknolojileri kullanarak, daha fazla verim alabiliyorlar" dedi.

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Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından "Eğitim Teknolojileri Zirvesi" düzenlendi. Vakıfa ait olan Yenidoğu Okulları Çekmeköy kampüsünde düzenlenen zirveye, YETEV mütevelli heyeti başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Bilal Erdoğan, "Salgın bize gösterdi ki bu eğitimde kullandığımız teknolojilerin hayatımıza, okullarımıza ve sınıflarımıza nüfuzu sandığımızdan daha hızlı şekilde gerçekleşecek. Ben de bir çok yerde artık pes ettim. 2011 yılında Palet Okullarını kurduğumuz zaman okullarda akıllı tahtanın olmasına epey direndiğimi söyleyebilirim. Bazen öğretmen arkadaşların sınıfı akıllı tahtaya emanet edebileceğini gösterdik. Sonunda gördük ki hakikaten bu eğitime gönül vermiş arkadaşlarımızla eğitim teknolojileri kullanarak, daha fazla verim alabiliyorlar. Bunu İbn Haldun Üniversitesi'nde kurduğumuz yenilikçi öğrenme metodu uygulama ve araştırma merkezinde yaşadık" dedi.

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"Salgın döneminde özellikle bu enstrümanları daha iyi kullanan akademisyenlerin, hocalarımızın daha iyi sonuçlar aldığını gördük" diyen Erdoğan, "Normalde sınıfta bir kaç tur geri dönüşü almanız çok uzun bir süre alabilecekken bunu dijital enstrümanları kullanarak çok daha kısa sürede yapabiliyorsunuz. Bütün öğrencilerin her hangi bir soruya birer cümlelik cevap yazmasını sağlayıp daha sonra bunu sınıf devam ederken, ders arasında inceleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu öğrenmeyi pekiştirdiğini aslında bu enstrümanlarla yapabildiğimizi gördük. Bazen öğrencinin ayak uydurması her zaman daha hızlı oluyor. Öğretmen arkadaşlarımızın ayak uydurmakta zorluk çektiğini gördük. Bütün bunların daha ileri bir boyutunu bugün konuşacaksınız eğitimde metaverse ne katacak, ne götürecek, neyi zorlaştıracak. Benim için 21. yüzyıla hazırladığımız çocuklarımızı bu teknolojilerle çok rahat bir şekilde ilişki kurabiliyor olması önemli ama her zaman olduğu gibi teknoloji ile kurdukları ilişkilerin onların karakterine, insanlığına arz ettiği riskleri bilerek kullanacağız. Çocuklarımızı bu konuda daha uyanık daha bilinçli hazırlamaya çalışacağız" diye konuştu.

 

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#Bilal Erdoğan#Eğitim Teknolojileri Zirvesi#YETEV

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