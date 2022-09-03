Bilal Erdoğan: Daha inançlı bir nesil yetişsin istiyoruz

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Kentte 3- 4 Eylül tarihlerinde, Türkiye genelindeki 600 civarında İmam Hatip Derneği'nin katılımıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Konferans Salonu'nda düzenlenen 19'uncu ÖNDER İmam Hatipliler Kurultayı başladı. Kurultay Şiarı ve Sonuç Bildirgesi'nin açıklandığı kurultaya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İslam Düşünce Enstitüsü ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Kurultay, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kurultayın tarihini anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu.



Selamlama bölümünde konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, kurultayın Anadolu'nun kadim şehri Sivas'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisinin de zamanında bir İmam Hatip derneğinde yöneticilik yaptığını hatırlatan Eldemir, "İmam Hatip mezunları derneklerinin önemi büyüktür. Bu nedenle derneklerimize sahip çıkmalıyız ve çıkmaya da devam etmeliyiz. Bu üniversitenin bahçesi, salonu 28 Şubat döneminde mezun olan başarılı öğrencilerin, başörtülerinden dolayı mezuniyet törenlerinden ağızları kapatılarak dışarıya atıldığı yerdi. Şimdi bu kurultayı rektörümüzün ev sahipliğinde yapmanın sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin ise konuşmasında, 'selam' ve 'teşekkür' kavramlarına vurgu yaparak, "Teşekkür eden insan, gerçeklik algısı oluşmuş insandır, adımlarını doğru ve yerinde atar. Dolayısıyla bu nimetleri, güzellikleri bize veren, sizlerle burada bizi bir araya getiren Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun" dedi.

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Konuşmasında, kurultayın bu yılki teması 'Ahde Vefa'ya dikkat çeken Bilal Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını örnek göstererek, "Seçilen tema her zaman çok güzel olmuştu. Bu sene de 'Ahde Vefa' tercih edilmiş. Ayasofya'nın açılışıyla ilgili sözlerimden bahsedildi. Ahde Vefa'yı konuşacaksak eğer o zaman Ayasofya meselesinden açalım. Ben Ayasofya açıldığı zaman salgın şartlarında İstanbul'da cuma günü namazdan sonra bir buluşma yaptık. Salgın şartlarına çok uygun bir buluşma da değildi. Salonu doldurmuştuk, mesafe maske falan çok dikkat edilmemişti. Hamdolsun bu salgın belası da geride kalıyor. Ama o gün orada aslında bunu tertip ederken demiştik ki; Anadolu'nun dört bir yanından insanlar salgın demeyecek Ayasofya'nın açılışı için gelecek. Bir yemek ikram edelim, kutlama şeklinde olsun. Ama o gün orada sorular ve eleştiriler falan gelmeye başladı. Ben de sıra bana gelince bu anın ruhu şu anda bunun keyfini çıkarmak, bunu kutlamak, şükrünü eda etmek olduğu için, biraz bunu kınamıştım. Ama biz o gün bugündür Ayasofya'nın açılışının şükrünü yerine getiremedik. Bunu da söylemeye devam ediyorum. Biz Ayasofya'nın yeniden Müslümanlığın ibadetine iade edilmesini zaten hak etmedik diyorum. Daha da başka yerden bakmaya çalışıyorum. Ne Sultan Ahmet'i doldurduk, ne Süleymaniye'yi doldurduk, ne vakit namazlarımızı camilerde kılar olduk. Ama Allah bize Ayasofya mükafatını verdi. İstanbul'un fethinin sembol camisi olan Ayasofya Camisi bunun şükrünü eda etmek için bizim namazlarımızda daha dikkatli olmamız, namazlarımızı mümkün olduğunca cemaatle camilerde kılmamız gerekiyor" dedi.