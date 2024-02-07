×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bikinili eyleme 1 yıl hapis istendi

Güncelleme Tarihi:

#Melisa Aydınalp#Suadiye#Bikini
Bikinili eyleme 1 yıl hapis istendi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 07:00

Melisa Aydınalp 10 Aralık 2023 günü Suadiye’de bikini ve pareo giyip, elinde ‘Memelere özgürlük’ yazan pankartla yürüdü. Bir vatandaş elindeki pankartı alarak yırttı ve ikili arasında bir süre sözlü tartışma yaşandı. Sosyal medyada çok konuşulan bu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan Melisa Aydınalp emniyetteki ifadesinde, “Protesto hakkımı kullanmak amacıyla yürüyüş yaptım. Bu arada arkadaşım da beni çekti. Vücudumun herhangi bir yeri de açık değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman böyle normal kıyafetimle yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da etkiliyor. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum” dedi. Adliyeye sevk edilen Melisa Aydınalp yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest kaldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geçen günlerde tamamladığı soruşturma sonunda Melisa Aydınalp’e ‘hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 

Bikinili eyleme 1 yıl hapis istendi

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Melisa Aydınalp#Suadiye#Bikini

BAKMADAN GEÇME!