Bikinili eyleme 1 yıl hapis istendi

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Gözaltına alınan Melisa Aydınalp emniyetteki ifadesinde, “Protesto hakkımı kullanmak amacıyla yürüyüş yaptım. Bu arada arkadaşım da beni çekti. Vücudumun herhangi bir yeri de açık değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman böyle normal kıyafetimle yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da etkiliyor. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum” dedi. Adliyeye sevk edilen Melisa Aydınalp yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest kaldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geçen günlerde tamamladığı soruşturma sonunda Melisa Aydınalp’e ‘hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.