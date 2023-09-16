Biden’ın başı oğluyla dertte... Hunter Biden’ı resmen suçladılar

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Hafta içinde rakibi Cumhuriyetçilerin hakkında azil süreci başlatacağı haberiyle sarsılan ABD lideri Joe Biden (80), şimdi de oğlu Hunter Biden yüzünden hedef tahtasında. Delaware Bölge Mahkemesi, Biden’ın 53 yaşındaki oğlu Hunter hakkında 2018 yılında satın aldığı bir silahla ilgili üç suçtan iddianame hazırladı. Böylece ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir devlet başkanının çocuğunun yargılanmasının yolu açılmış oldu.

ÜST SINIR 25 YIL HAPİS

Daha önce de adı uyuşturucu bağımlılığı yüzünden skandallara karışan Hunter Biden’a iddianamede “ateşli silah satın alırken doldurduğu formda uyuşturucu kullanmadığını beyan ederken yalan söylediği” gerekçesiyle iki yalan ifade suçlaması yöneltiliyor. Üçüncü suçlama ise Biden’ın yine yalan ifadeyle yasadışı yollardan silah edinmesiyle ilgili. Hunter Biden, soruşturmaya özel atanan savcı David Weiss’in hazırladığı iddianameye konu üç başlıktan da suçlu bulunursa 25 yıla kadar hapis ve 750 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ancak suçlamalar şiddet içermediği ve Biden’ın ilk iddianamesi olduğu için üst sınırdan ceza alması beklenmiyor.

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HEDEFTE BIDEN VAR

Cumhuriyetçiler, 2024 başkanlık seçimleri için kampanyalarını Biden’ı yıpratmak üzerine kurmuş durumda. Bu kapsamda Hunter’ın iş ilişkileri de sorgulanıyor. Son olarak Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, 12 Eylül’de ABD lideri Biden hakkında oğlu Hunter’ın iş bağlantılarıyla ilgili “Amerikalılara yalan söylediği ve rüşvet aldığı” iddiasıyla azil süreci başlatılacağını açıklamıştı. Biden’ın görevden alınması mümkün görülmezken, oğlu Hunter’ın gittikçe kötüleşen şöhreti, Amerikan seçmenlerini de etkiliyor. CNN’in ağustos ayında yaptığı ankete göre, Başkan Biden’ın, Hunter’ın iş anlaşmalarıyla ilgisi olduğu kanıtlanmamış olmasına rağmen, seçmenlerin yüzde 61’inin buna inandığını ortaya koydu.

SAVCIYI TRUMP ATAMIŞTI

Bir süredir Hunter Biden’ın ticari faaliyetlerini soruşturan Delaware Başsavcısı David Weiss, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanmıştı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ağustos ayında oğul Biden hakkında soruşturmalarda Weiss’e daha geniş yetkiler vermiş, bu hamle Biden yönetiminin söz konusu iddialardan korkmadığına yönelik bir mesaj olarak değerlendirilmişti.

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BAŞKAN’A BİR KÖTÜ HABER DAHA: 13 BİN OTOMOBİL İŞÇİSİ GREVDE

ABD Başkanı Joe Biden’ı 2024 seçim sürecinde zorlayabilecek bir başka gelişme daha yaşandı. Ülkenin üç büyük otomobil üreticisine ev sahipliği yapan Detroit kentinde yaklaşık 13 bin işçi aynı anda greve gitti. Otomobil devleri General Motors, Ford ve Chrysler’in ana şirketi Stellantis’e bağlı işçiler, Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası’nın (UAW), maaş zammı konusunda yürüttüğü müzakereler sonuçlanmayınca üç fabrikada eşzamanlı grev başlattı. Grevin ne kadar süreceğine dair bilgi vermeyen UAW Başkanı Shawn Fain, “üç büyüklerin üçünde de aynı anda grevin” tarihte ilk olduğunu belirtti. Biden’ın seçim ajandasındaki zorlayıcı başlıklardan birini ekonomi oluştururken, 10 günlük bir grevin Amerikan ekonomisine 5 milyar dolardan fazla zarar verebileceği hesaplanıyor.

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BEDAVA PİZZA PEŞİNDE

Kamuoyu önüne çok sık çıkmayan Hunter Biden, hakkındaki iddianameler yayınlanmadan saatler önce ‘bedava pizza’ kuyruğunda görüntülendi. Hunter Biden, California eyaletinin Malibu kentindeki evinin yakınlarında bir restoranın açılışında dağıtılan bedava pizza dilimleri için eşi Melissa Cohen ve oğlu Beau ile birlikte 30 dakika sırada bekledi.