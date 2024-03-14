Biçerdöverle otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, sabah saatlerinde Yardımcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine gelen Hasan Uğur yönetimindeki 06 LKY 97 plakalı otomobil ile A.Ş.’nin kullandığı biçerdöver, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Hasan Uğur ile yanındaki İsmail Uğur yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla 2 yaralı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Uğur, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza sonrası biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.