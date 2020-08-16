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Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın) (DHA)
Haber Giriş: 16.08.2020 - 13:58,Son Güncelleme:

Bıçaklı kavgada ağır yaralandı

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Bıçaklı kavgada ağır yaralandı
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Haydar Uz (22) göğsünden ağır yaralandı.

Olay, Sultanhisar'ın kırsal Demirhan Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Haydar Uz, henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bir kişi tarafından göğsünden bıçakla ağır yaralandı.

Yoldan geçen bir araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Uz, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uz'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, Uz'u yaralayan kişinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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