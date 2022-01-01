Bıçaklı geline 2 yıl hapis

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Buket Güneş olayın ardından kayınvalidesi ve kayınpederiyle tartıştı. İddiaya göre, Nihat Güneş tartışmada gelini Buket Güneş’in saçını çekti. Buket Güneş bunun üzerine sehpadaki meyve bıçağını alarak kayınpederini göğsünden bıçakladı. Nihat Güneş hastaneye kaldırılırken, Buket Güneş gözaltına alındı ve nöbetçi mahkemede tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Buket Güneş hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.



ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Bıçaklanan kayınpeder Nihat Güneş mahkemeye başvurarak şikâyetini geri çekti. Buket Güneş bunun üzerine geçen haziran ayında görülen duruşmada tahliye edildi. Dava, dün görülen duruşmayla karara bağlandı. Çok pişman olduğunu, kayınpederini isteyerek yaralamadığını söyleyen Buket Güneş, ‘kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.