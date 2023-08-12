Biber gazıyla kurtuldu

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Akan savcılığa başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak eski eşi peşini bırakmadı. Sürekli takip edildiğini fark eden Akan biber gazı ile dolaşmaya başladı. Havvanur Akan dün sabah da işe gitmek isterken evinin önünde Eren Çakırgül’ün sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. Akan cep telefonunu çıkarıp kayıt almaya başlayınca Çakırgül bir aracın arkasına saklandı. Kısa bir süre sonra saklandığı yerden çıkan Çakırgül, Akan'a doğru ilerledi. Akan da kendini korumak için eski eşine biber gazı sıktı. Paniğe kapılan Çakırgül, Akan'ın evinin önünden kaçtı.

‘SESİMİ DUYUN’ FERYADI

2020 yılında evlendikten 40 gün sonra şiddet görmeye başladığını belirten Havvanur Akan, can güvenliği olmadığını belirterek yaşadıklarını anlattı. Akan, "Bugün biber gazı sıkarak kurtuldum, yarın ne olacak? Biber gazım sürekli yanımda ama buna mahkum olmak istemiyorum. Bir kadın olarak öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum. Adalet ben sağken yerini bulsun, ben ölünce bir anlamı yok. Artık sesimi duyun" diye konuştu.

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Havvanur Akan, eski eşi tarafından şiddet gördüğü için bebeğini düşürdüğünü ifade etti.