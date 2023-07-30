Beyşehir Gölü’nün plajları Akdeniz sahillerini aratmıyor: Orta Anadolu burada serinliyor

Haberin Devamı

Karaburun Plajı'na gelenler, gölde yüzüp sahilde güneşleniyor. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Yakın illerimiz olan Afyonkarahisar’dan, Isparta’dan, Burdur’dan hatta Eskişehir’den ve birçok kentten binlerce misafir geliyor. Orta Anadolu adeta burada serinliyor" dedi.

Konya'nın güneyindeki Beyşehir ilçesindeki gölün güneyi ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde 3 plaj var. En uzun plaj ise Karaburun. Gölde serinleyen Beyşehirliler, aynı zamanda meşe ormanları arasında kamp yapma olanağı da buluyor.