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Beyşehir Gölü’nün plajları Akdeniz sahillerini aratmıyor: Orta Anadolu burada serinliyor

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#Konya Ovası#Karaburun#Beyşehir
Beyşehir Gölü’nün plajları Akdeniz sahillerini aratmıyor: Orta Anadolu burada serinliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 07:00

Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü sahili, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

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Karaburun Plajı'na gelenler, gölde yüzüp sahilde güneşleniyor. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Yakın illerimiz olan Afyonkarahisar’dan, Isparta’dan, Burdur’dan hatta Eskişehir’den ve birçok kentten binlerce misafir geliyor. Orta Anadolu adeta burada serinliyor" dedi.

Beyşehir Gölü’nün plajları Akdeniz sahillerini aratmıyor: Orta Anadolu burada serinliyor

Konya'nın güneyindeki Beyşehir ilçesindeki gölün güneyi ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde 3 plaj var. En uzun plaj ise Karaburun. Gölde serinleyen Beyşehirliler, aynı zamanda meşe ormanları arasında kamp yapma olanağı da buluyor.

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#Konya Ovası#Karaburun#Beyşehir

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