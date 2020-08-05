Beyrut nerede, hangi ülkede? Lübnan Beyrut ile ilgili bilgiler...

Beyrut nerede sorusu son dakika açıklamalarının ardından araştırılıyor. Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama oldu. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. İşte Doğu Akdeniz'de, kuzeyde ve doğuda Suriye, güneyde İsrail'le çevrili Lübnan'ın merkezinde Akdeniz kıyısında konumlanan Beyrut ile ilgili detaylar…

BEYRUT NEREDE?

Beyrut, Lübnan’ın başkenti ve en büyük kentidir.

Doğu Akdeniz'de, kuzeyde ve doğuda Suriye, güneyde İsrail'le çevrili Lübnan'ın merkezinde Akdeniz kıyısında konumlanan Beyrut’un deniz seviyesinden yüksekliği 102 metredir. Beyrut, şehirle aynı ismi taşıyan Beyrut Dağları'nın eteklerinde kurulur.