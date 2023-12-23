×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'ndaki otelde yangın paniği

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beyoğlu#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 12:42

Beyoğlu'nda iki katlı apart otelin giriş katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın, Cihangir Mahallesi Kazancı Yokuşu üzerinde bulunan iki katlı apart otelin giriş katında, saat 11.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apart otelin giriş katından yoğun duman çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beyoğlundaki otelde yangın paniği

Otelde kalanlar, hemen kendilerini sokağa attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını cep telefonu ile görüntüledi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haberin Devamı

Beyoğlundaki otelde yangın paniği

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beyoğlu#Yangın

BAKMADAN GEÇME!