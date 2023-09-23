Beyoğlu'nda trafikte denetim yaptı, kimliği şoke etti

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Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda 14 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde telefonun ışığını yakarak trafikte denetim yapıyormuş gibi davranan kişi o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Polis, trafik güvenliğini tehlikeye sokan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda şüphelinin Sadettin K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Saadettin K.'ya "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Sadettin K. serbest bırakıldı. Denetim anları sosyal medyadan yayınlanan Sadettin K.'nın Maltepespor'da futbolcu olduğu öğrenildi.