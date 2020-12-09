MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeyoğlu'nda toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
GeriGündem Beyoğlu'nda toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beyoğlu'nda toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
Abone Olgoogle-news

Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı. Otobüs ve minibüsler tek tek durdurulduktan sonra yolcular ve şoförler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

Beyoğlunda toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
Beyoğlu Kasımpaşa Turabibaba Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Ekipler, otobüs ve minibüsler tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle