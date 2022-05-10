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Beyoğlu'nda telefon kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

#Beyoğlu#İstanbul#Polis
Beyoğlunda telefon kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

BEYOĞLU'nda yolda karşılaştığı bir kişinin cep telefonunu almaya çalışan Serkan Civelek'i (28), dövdükten sonra kalbinden bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Hüseyinağa Mahallesi'nde pazar günü meydana gelen olayda, arkadaşları Tuncay Bektaş ve İbrahim Bozdağ ile buluşan Faruk Aküzüm, yolda yürürken Serkan Civelek ile karşılaştı. Civelek, Aküzüm'ün elindeki cep telefonu almaya çalışınca, Bozdağ ve Bektaş, Civelek'e saldırdı. Kısa sürede büyüyen kavgada Civelek kalbinden bıçaklandı. Şüpheliler Bektaş ve Bozdağ olay yerinden kaçarken, Aküzüm ise yaralının yanında bekledi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI

İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Civelek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Faruk Aküzüm, polise verdiği ifadesinde arkadaşlarıyla yürürken Civelek'in karşılarına çıktığını, telefonunu almaya çalıştığını, kavganın böyle başladığını ve bıçağı kimin çektiğini görmediğini söyledi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda kaçan şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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Kavga anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Civelek'in şüphelilerle karşılaştığı ve şüphelilerden birinin bıçak çektiği görülüyor

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#Beyoğlu#İstanbul#Polis

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