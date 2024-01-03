Beyoğlu'nda tartıştığı kişiyi köpeği ile korkuttu

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Beyoğlu Cihangir Mahallesi’nde önceki hafta yaşanan olayda bir şahıs, Pitbull cinsi köpekle sokakta gezdiği esnada bir başka vatandaşla tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıs, Pitbull cinsi köpeğini vatandaşa saldırtmak istedi.
O esnada vatandaşın yaşananları cep telefonu kamerasına almaya başlamasıyla geri çekilen şahıs, küfürleşmenin artmasıyla köpeğini tekrar vatandaşın üstüne sürdü. Çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle kavga sona erdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
3 TANE PİTBULL YAKALANDI
Polis ekiplerinin başlattığı incelemede köpeğiyle saldırmaya çalışan şahsın, olaydan sonra bir başka suçtan cezaevine girdiği anlaşıldı. Bunun üzerine Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından şahsa ait olan 3 adet pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı.