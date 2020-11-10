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Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 22:14 | Son Güncelleme:

Beyoğlu’nda şüpheli ölüm

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Beyoğlu’nda şüpheli ölüm
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Beyoğlu'nda bir otelde kalan Mari Öz, odasındaki banyoda ölü olarak bulundu.

Olay, Meşrutiyet Caddesi’ndeki tarihi bir otelde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir süredir otelde kalan Mari Öz’ün sabah kahvaltısı ve öğle yemeğine gelmemesi üzerine meraklanan otel çalışanları, telefonla odayı aramalarına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine Öz’ün kaldığı odanın kapısını çalan otel çalışanları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. Otel yetkilileri eşliğinde yedek anahtar yardımıyla içeri giren polis, 52 yaşındaki kadını banyoda yerde yatar şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mari Öz’ün hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme polislerinin ceset üzerinde yaptığı incelemelerde herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı. İncelemelerin ardından Mari Öz’ün cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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