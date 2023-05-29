Beyoğlu'nda park halindeki otomobil alev alev yandı

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Olay, saat 17.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi, Eburıza Dergahı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 VUS 58 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi otomobilin sahibi yaptı. Ancak kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Elleri yanan otomobilin sahibi olay yerinden mahalle sakinleri tarafından uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

YANAN OTOMOBİL CEP TELEFONU KAMERASINDA

Otomobilin yanma anları ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin bagaj kısmında başlayan yangının hızla yayıldığı ve otomobilin alev alev yandığı görülüyor. Otomobil sürücüsü ise vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırılıyor. Polis ekipleri araç etrafına güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Aracın kundaklanmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.



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