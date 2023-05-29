Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda park halindeki otomobil alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Yangın#Otomobil Yangını
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 20:19

Beyoğlu'nda park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangına ilk müdahaleyi otomobilin sahibi yaparken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, saat 17.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi, Eburıza Dergahı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 VUS 58 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi otomobilin sahibi yaptı. Ancak kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Elleri yanan otomobilin sahibi olay yerinden mahalle sakinleri tarafından uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. 

Beyoğlunda park halindeki otomobil alev alev yandı

YANAN OTOMOBİL CEP TELEFONU KAMERASINDA

Otomobilin yanma anları ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin bagaj kısmında başlayan yangının hızla yayıldığı ve otomobilin alev alev yandığı görülüyor. Otomobil sürücüsü ise vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırılıyor. Polis ekipleri araç etrafına güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Aracın kundaklanmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor. 

Haberin Devamı

Beyoğlunda park halindeki otomobil alev alev yandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#Yangın#Otomobil Yangını

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık