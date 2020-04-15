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Hasan YILDIRIM İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 14:09,Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda otomobil bariyerlere çarptı

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Beyoğlu'nda otomobil bariyerlere çarptı
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Beyoğlu, D-100 Karayolu Bademlik Köprüsü altında hafif ticari aracın sıkıştırdığı iddia edilen otomobil bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer sürücülerin yardımla söndürülürken, yaralanan otomobil sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, D-100 Karayolu Bademlik Köprüsü altında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, hafif ticari aracın sıkıştırdığı otomobil sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Taner T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobildeki yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

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