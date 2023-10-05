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Beyoğlu'nda müşteri seçen taksiciler kamerada

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#İstanbul#Taksi#Beyoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 13:13

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir genç, boş geçen onlarca taksiye dakikalar boyunca binemedi. Kimi taksici adresi beğenmezken kimi de boş olmasına rağmen genci aracına almadı. O anlar taksi bekleyen gencin arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihangir’de taksi bekleyen iki genç dakikalar boyunca süren mücadeleye rağmen bir türlü taksiye alınmadı. Bu olayın üstüne gençlerden birisi arkadaşının taksilere alınmamasını cep telefonuyla kayıt altına almaya başladı.

Kimi taksici adresi beğenmezken kimi de boş olmasına rağmen genci aracına almadı. Ardından Sıraselviler Caddesine kadar yürüyen genç, dakikalar sonunda duran bir taksicinin aracına binmeyi başardı. Gençlerden birisi ise taksilerin kendilerini almaması üzerine, “Sonra neden ‘Martı’ya biniyorsunuz diyorlar” yorumunu yaptı. Öte yandan gencin metrelerce taksi kovalaması pes dedirtti.

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#İstanbul#Taksi#Beyoğlu

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