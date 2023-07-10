×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda motosikletiyle kaçtı! Gözaltına alınınca ortalığı birbirine kattı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Beyoğlu#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 09:19

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde motosikletiyle tehlikeli hareketler yapınca, bekçilerinin durdurmak istediği Melike D. uyarılara uymayarak kaçtı. Bekçilerin takibiyle yakalanan Melike D. polis merkezini birbirine kattı. Kendini yere atan ve rujuyla yere polise hakaret içeren yazılar yazan Melike D.'nin üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu maddeye rastlandı.

Haberin Devamı

Olay, 8 Temmuz Cumartesi günü Karaköy Polis Merkezi'nde meydana geldi. İddialara göre, Karaköy'de trafikte motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan Melike D., mahalle bekçileri tarafından durdurulmak istendi. Kadının kaçması üzerine bekçiler olayı polise bildirdi. Bekçilerin takip ettiği kadın, kendini bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine kilitledi. İstasyona gelen polis ekipleri kadının çıkması için uyarıda bulundu. Polise hakaret ederek bağıran kadın, bir süre sonra polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde de kendini yere atan Melike D.. rujuyla yere polise hakaret içeren yazılar yazdı. Nezarethaneye girmek istemeyen Melike D., polisin saçını çekerek yere düşürdü. Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan Melike D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Polis aracına binmemek için uzun süre direnen kadının polise hakaret edip zorluk çıkardığı o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, polis aracına binmemek için direnen kadının polise zorluk çıkarması görülüyor. Güçlükle polis aracına bindirilen Melike D., bu sefer de polis merkezinde kendini yere atarak hakaretlerine devam etti. Kadın polisin ise saçını çekerek yere düşürdü.

Beyoğlunda motosikletiyle kaçtı Gözaltına alınınca ortalığı birbirine kattı

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Güçlükle sakinleştirilen kadının üst aramasında 0,1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Melike D. ‘Polise mukavemet’ ‘Kasten yaralama’, ’uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘trafiği tehlikeye düşürme" suçlarından adliyeye sevk edildi. Melike D. mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kadın sosyal medyadan yaptığı yayınlarla polisi tehdit etmeye devam etti. 

Beyoğlunda motosikletiyle kaçtı Gözaltına alınınca ortalığı birbirine kattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Beyoğlu#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü
Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

#Hamilelik
Türkiyede 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

Türkiye'de 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz? İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

#Futbol