Beyoğlu'nda minibüsün çarptığı yaya yaralandı
BEYOĞLU'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya servis minibüsü çarptı. Ayağından yaralanan ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçen hafta trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaralı, vatandaşların yardımıyla lokantadan alınan sandalyeye oturtularak ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü.