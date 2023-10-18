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Beyoğlu'nda küçük kızın mucize kurtuluşu: 3. kattan park halindeki aracın üzerine düştü

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#İstanbul#Beyoğlu#İstanbul Haberleri
Beyoğlunda küçük kızın mucize kurtuluşu: 3. kattan park halindeki aracın üzerine düştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 10:08

Beyoğlu'nda 3'üncü kattaki evde bulunan 4 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken pencereye çıktı. Bir süre pencerede bekleyen çocuk, yaklaşık 10 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine düştü. Çevredekiler küçük çocuğun yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Olay, Kocatepe Mahallesinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki kız çocuğu evdekilerin dalgınlığından yararlanarak pencereye çıktı.

Beyoğlunda küçük kızın mucize kurtuluşu: 3. kattan park halindeki aracın üzerine düştü

Bir süre pencerede bekleyen küçük çocuk, yaklaşık 10 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine düştü. Vatandaşlar koşarak kız çocuğunu yerden aldı. Yaralı çocuk çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun düştüğü sırada, anne ve babasının evde olmadığı öğrenildi.

Beyoğlunda küçük kızın mucize kurtuluşu: 3. kattan park halindeki aracın üzerine düştü

DEHŞET ANLARI KAMERADA

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Yabancı uyruklu kız çocuğunun park halindeki aracın üzerine düşmesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, camdaki çocuğu fark eden mahalle sakinlerinin koşması görülüyor. Camdaki çocuk, yaklaşık 10 metreden önce aracın üzerine daha sonra da yola düşüyor. Yardıma koşan bir kişi ise çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalışıyor.

Beyoğlunda küçük kızın mucize kurtuluşu: 3. kattan park halindeki aracın üzerine düştü

HIZLA HASTANEYE KALDIRILDI

Pencereden yola düşen çocuk olay yerine gelen ambulansla hızla hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Beyoğlunda küçük kızın mucize kurtuluşu: 3. kattan park halindeki aracın üzerine düştü

ARACIN ÜZERİNDEN YOLA DÜŞTÜ

Çocuğun yardımına koşan Samet Ögel "Ben yan tarafta oturuyordum. Otelden müşteri çıkış yaptı. "Bebek bebek" diye seslendi. Koşa koşa oraya gittik. Üçüncü katta bebek iplerde asılı kaldı. Altında araç olduğu için biz müdahale edemedik. Araç sahibi aracı ileriye alacakken bebek düştü. Önce kafasını ikinci katın mermere vurdu. Daha sonra aracın üzerinden sekerek yere düştü. Ben can havliyle hemen bebeği kucağıma aldım. Beni herhalde babası sandı hemen sarıldı. Hiç kucağımdan inmedi. Daha sonra polis, ambulans geldi. Anne ve babasına hiçbir şekilde ulaşamadık. Yabancı uyruklularmış" dedi.

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Beyoğlunda küçük kızın mucize kurtuluşu: 3. kattan park halindeki aracın üzerine düştü

Mahalle sakini Sevinç Ciciburun "Bir baktım ki birisi düştü. Camdan minibüsün üstüne daha sonra da yere kaydı. Eğer minibüsün üstünde olsaydı bir şey olmazdı. Kafasında ve ağzında kan vardı. Kim olduklarını bilmiyoruz. Yabancılarmış" diye konuştu.

Çocuğun Fas uyruklu olduğu ve ailesinin evde bulunmadığı öğrenildi.

Beyoğlunda küçük kızın mucize kurtuluşu: 3. kattan park halindeki aracın üzerine düştü

Beyoğlunda küçük kızın mucize kurtuluşu: 3. kattan park halindeki aracın üzerine düştü

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#İstanbul#Beyoğlu#İstanbul Haberleri

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