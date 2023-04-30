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Beyoğlu’nda köpeğe eziyet eden şahıs gözaltına alındı

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#İstanbul#Beyoğlu#Köpek
Beyoğlu’nda köpeğe eziyet eden şahıs gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 03:36

Beyoğlu’nda Pitbull cinsi köpeğe eziyet ettiği tespit edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformlarında yer alan ‘Beyoğlu’nda Köpeğe Eziyet’ başlıklı video görüntüsü ile ilgili olarak çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, Beyoğlu Piripaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayı S.A. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Bugün saat 13.00 sıralarında Hasköy Sahili’nde olduğu belirlenen şahıs, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan darp edilen Pitbull cinsi köpek ise muhafaza altına alındı. Darp edilen köpek Beyoğlu Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheli şahsın ise hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. 

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#İstanbul#Beyoğlu#Köpek

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