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Ali ÇAĞLAR TINBEK / İSTANBUL,(DHA) -
Haber Giriş: 19.04.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda kıraathaneye koronavirüs baskını kamerada

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Beyoğlu'nda kıraathaneye koronavirüs baskını kamerada

Beyoğlu'nda kapalı olması gereken saatlerde açık olan kıraathaneye düzenlenen baskında içerde bulunan 23 kişiye 73 bin 140 lira para cezası kesildi.

Kıraathaneye baskın anı da kameraya yansıdı. Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesi'nde dün koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen denetimlerde kapalı olması gereken saatlerde açık bulunan kıraathaneye baskın düzenlendi.

Beyoğlunda kıraathaneye koronavirüs baskını kamerada

Polis ekiplerince, içeride oyun oynayan 23 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.Maddesine istinaden 73 bin 140 lira para cezası kesildi. İş yeri Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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