Beyoğlu’nda kadın cinayeti

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Eve giren ekipler, Mehmet Buğdaycı ile Şerife Buğdaycı’yı kafalarından tabancayla vurulmuş halde ölü buldu. Polis, Mehmet Buğdaycı’nın tartışma sırasında eşini tabancayla öldürdükten sonra, aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Buğdaycı çiftinin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Haber verilmesi üzerine evin önüne gelen Buğdaycı çiftinin 3 kızı, olayı duyunca sinir krizi geçirdi. Kendilerini yere atarak feryat eden kızları, arkadaşları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Buğdaycı çiftinin 3 kızı sinir krizi geçirdi

SIĞINMA EVİNDEN EVE DÖNMÜŞ

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Öte yandan 8 yıl önce bipolar bozukluk teşhisi konulan Mehmet Buğdaycı’nın, daha önce yaşanılan tartışmalarda zaman zaman eşine şiddet uyguladığı, birkaç kez kadın sığınma evine yerleşen Şerife Buğdaycı’nın bir süre sonra tekrar eve döndüğü iddia edildi. Şerife Buğdaycı’nın 1 hafta sonra da büyük kızının yanına yerleşmeyi planladığı öğrenildi. Mehmet Buğdaycı’nın hastalığı nedeniyle bir süre önce hastaneye yatarak tedavi gördüğü belirtildi.