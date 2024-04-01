Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaldırımdakilere çarptı: 2 yaralı... O anlar kamerada

Haberin Devamı

Kaza saat 15:15 sıralarında meydana geldi. Eminönü-Kulaksız hattında çalışan İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, Karaköy Tersane Caddesi’nde kaldırıma çıkıp 2 yayaya çarptı. Otobüs bir iş yerine çarparak durabildi.

Büyük panik yaşayan yolcular şoförün kapıları açmasıyla aşağı indi. Otobüsün çarparak savurduğu yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Haberin Devamı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüsün kaldırıma çıktığı anlar görülüyor. Kazada yaralananların yardımına ise çevredeki esnaf ve vatandaşlar koşuyor. Kaza sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.