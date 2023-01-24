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Beyoğlu’nda ermeni kilisesinde yangın

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#İstanbul#Yangın#Tramvay
Beyoğlu’nda ermeni kilisesinde yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

İstanbul Beyoğlu’ndaki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında dün 21.45 sıralarında yangın çıktı.

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Alevlerin yükseldiği binada mahsur kalan 4 kişi kurtarılırken, 2’si tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çevredeki ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır” denildi.

 

TRAMVAY SEFERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

yangın söndürme çalışmalarından Kabataş-Bağcılar hattındaki TRAMVAY seferleri de etkilendi. Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri yangın söndürme çalışmaları nedeniyle Kabataş-Tophane ve Karaköy-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.

 

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#İstanbul#Yangın#Tramvay

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