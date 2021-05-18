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GeriGündem Beyoğlu'nda eğlenme mekanına baskın! 38 kişiye ceza yağdı
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Gündem
İSTANBUL, (DHA)-
Haber Giriş: 18.05.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda eğlenme mekanına baskın! 38 kişiye ceza yağdı

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Beyoğlu'nda eğlenme mekanına baskın! 38 kişiye ceza yağdı

Beyoğlu'nda 2 ayrı eğlence mekânına düzenlenen baskında 38 kişiye 129 bin 280 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız olduğu için mühürlenen eğlence mekânlarına yapılan baskın anları kameraya yansıdı.

Beyoğlu İlçesi Hüseyinağa Mahallesi'nde bulunan 2 eğlence mekânına bu gece 03.30 ve 04.50 sıralarında baskın yapıldı. Baskında, eğlence mekânlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu, yüzde 50 kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 38 kişinin de sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulundukları tespit edildi.

Beyoğlunda eğlenme mekanına baskın 38 kişiye ceza yağdı

Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 38 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince toplam 129 bin 280 lira  idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen her iki iş yeri zabıta görevlileri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Beyoğlunda eğlenme mekanına baskın 38 kişiye ceza yağdı

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