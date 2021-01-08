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Gündem
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs denetimi! 13 kişiye ceza yazıldı

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Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs denetimi! 13 kişiye ceza yazıldı
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Beyoğlu'nda kapalı olması gereken bir eğlence mekanında bulunan 13 kişiye toplam 45 bin 97 lira ceza tutanağı düzenledi, iş yeri mühürlendi..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi’nde koronavirüs denetimleri kapsamında bir iş yerinin 6’ncı katında bulunan işletmenin açık olduğunu belirledi. Buraya giren ekipler, müzik yayını yapıldığını ve içeride sosyal mesafe kuralına da uyulmadan oturulduğunu tespit ederek, 13 kişiye toplam  45 bin 97  lira ceza tutanağı düzenledi.

İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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