Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs denetimi! 13 kişiye ceza yazıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi’nde koronavirüs denetimleri kapsamında bir iş yerinin 6’ncı katında bulunan işletmenin açık olduğunu belirledi. Buraya giren ekipler, müzik yayını yapıldığını ve içeride sosyal mesafe kuralına da uyulmadan oturulduğunu tespit ederek, 13 kişiye toplam 45 bin 97 lira ceza tutanağı düzenledi.

İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.