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Beyoğlu'nda dehşet anları... Pala ile turiste saldırdılar

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#Beyoğlu#Palalı Saldırı#Turist
Beyoğlunda dehşet anları... Pala ile turiste saldırdılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 11:22

İstanbul Beyoğlu'nda etrafa küfür ederek yürüdüğü öne sürülen bir turist, iki otopark görevlisinin palalı saldırısına uğradı. Kendini savunmaya çalışsa da aldığı darbelerle yaralanan turist hastaneye kaldırıldı. O dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, Şehit Muhtar Mahallesi'nde Çarşamba saat 04.45'te meydana geldi. İddialara göre, gece kulübünden çıkan İranlı Mosoud G. etrafa küfür ederek yürümeye başladı. Otopark görevlileri kendisini uyarmasına rağmen İranlı turist onlara da küfür etti. Bunun üzerine bir otopark görevlisi pala ile diğeri de tekme ile turiste saldırdı. Turist kendini savunmaya çalışsa da başarılı olamadı. Turist, aldığı pala darbeleriyle yaralandı. Yaralı turist, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlunda dehşet anları... Pala ile turiste saldırdılar

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Turistin saldırıya uğradığı o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki otopark görevlisinin yalnız yürüyen turiste saldırması görülüyor. Bir kişi pala vururken diğeri de turiste tekme atıyor. İranlı turist kendini korumaya çalışsa da başarılı olamıyor.

Beyoğlunda dehşet anları... Pala ile turiste saldırdılar

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Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde olayın gerçekleştiği yeri tespit ederek güvenlik kamera kayıtlarına ulaştı. Turiste saldıran iki şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlunda dehşet anları... Pala ile turiste saldırdılar

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#Beyoğlu#Palalı Saldırı#Turist

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