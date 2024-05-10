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Beyoğlu’nda apart otelde yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

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#Beyoğlu#Apart Otel#Yangın
Beyoğlu’nda apart otelde yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 09:58

İstanbul Beyoğlu’nda bir apart otelde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale etti.

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Yangın, saat 08.00 sıralarında, Beyoğlu Çukurlu Çeşme Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apart otelin 2’nci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, mum alevinin yatağı tutuşturmasıyla dairede yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan binaya girerek dumandan etkilenen 2 kişiyi dışarı çıkardı. Vatandaşların su vererek sakinleştirdiği 2 kişinin ilk tedavileri ambulansta yapıldı.

Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

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#Beyoğlu#Apart Otel#Yangın

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