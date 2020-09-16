Beyoğlu'nda akılalmaz anlar! Pencereye tırmanırken düşüp öldü...

Olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş sokaktaki 7 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, tırmanarak yan pencereye geçmeye çalıştığı sırada düştü. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2'si kadın 3 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.