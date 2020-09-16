MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeyoğlu'nda akılalmaz anlar! Pencereye tırmanırken düşüp öldü...
GeriGündem Beyoğlu'nda akılalmaz anlar! Pencereye tırmanırken düşüp öldü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ersan SAN - DHA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda akılalmaz anlar! Pencereye tırmanırken düşüp öldü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

BEYOĞLU'nda 7 katlı bir binada tırmanarak yan pencereye geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişi düşerek hayatını kaybetti.

Olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş sokaktaki 7 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, tırmanarak yan  pencereye geçmeye çalıştığı sırada düştü. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2'si kadın 3 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle