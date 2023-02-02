Beyoğlu'nda 200 yıllık Zürafa Sokak kılık değiştiriyor

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Beyoğlu Kültür Yolu’nun bir parçası olarak kültür sanat merkezine dönüştürülmesi için Karaköy Zürafa Sokak’taki 200 yıllık genelevler 6 aylık çalışmalar neticesinde yıkıldı. Yıkım sırasında alanda bulunan sinagog, kilise ve hamam gibi tarihi yapılar görünür hale geldi.

Çalışmalardaki son durumu anlatan ve bu tarihi yapıların ne olacağına ilişkin bilgi veren Beyoğlu Belediyesi’nin Etüt Proje Müdürü Yusuf Soyuer, “Çalışmalar 6 ay önce başladı. Mülk sahipleri tarafından yıkımın gerçekleşmesi için Anıtlar Kurulu’na başvuruldu.

Yıkım kararları alınınca 31 bina yıkıldı. Proje alanında ne yapılacağına dair uzman isimler ve hak sahipleriyle toplantılar yapıldı, çalışmalarımız devam ediyor.

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Bulunduğumuz alanın park olması planlanıyor ama çalıştaylar yapılıp son karar verilecek. Modern yapılar yıkıldıkça etrafındaki tarihi binalar, binaların cepheleri ortaya çıktı. 19’uncu yüzyılda taş oda olarak yapılan ve son zamanlarda hamam olarak kullanıldığını düşündüğümüz bir yapı da görünür hale geldi” diye konuştu.

HAMAM ASLINA UYGUN RESTORE EDİLECEK

Hamamın tarihi eser ve tescilli kültür varlığı olduğunu aktaran Soyuer, “Korunması gereken yapı olduğu için aslına uygun şekilde değerlendirilecek. Binanın tescil kararı vardı. Kentsel tasarım projesine göre ne olacağı belirlenecek. Planlarda sosyal kültürel tesis olarak geçiyor.

Aslına uygun şekilde projelendirip restorasyon yapılacak. Yıkımlar tamamlandı, alanın kentsel tasarım projesinin yapılması kaldı. Projenin başlangıcındayız, yapıldıktan sonra çalışmalara devam edeceğiz. Yaptıklarımız Koruma Uygulama Denetim Büroları (KUDEB) tarafından denetleniyor, binalar korunuyor” ifadelerini kullandı.

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PROJE ANITLAR KURULU’NA GİDECEK

Hamamın mülk sahiplerinin fikirleri alınarak projelendirileceğini anlatan Soyuer, “Ortaya çıkan proje Anıtlar Kurulu’na gönderilecek, onayından sonra uygulamaya geçilecek. Hamamın sosyal ve kültürel tesis yapılması fikir aşamasında proje çalışmaları devam ediyor.

Anıtlar Kurulu projeye olumsuz dönüş yaparsa görüşleri doğrultusunda yeniden bir proje hazırlanıp tekrar kurula sunulacak. Uygun bulduklarında da proje uygulamaya alınacak” dedi.